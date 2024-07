Turista sviene sul Duomo di Milano, salvata con intervento spettacolare | FOTO

StrettoWeb

Una turista americana di 39 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco dopo aver accusato un malore, mentre si trovava sulle terrazze del Duomo di Milano, ad un’altezza di circa 70 metri, intorno alle 18 di oggi. La donna, originaria di Brooklyn, a quanto emerso è svenuta due volte e non era in grado di percorrere il tragitto per uscire da sola dal momento.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, i quali la hanno riportata a terra utilizzando la barella “toboga”, calata dall’alto. La donna, stabilizzata dai sanitari del 118, è stata portata al Policlinico di Milano.

