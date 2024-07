Traversata dello Stretto, tutto pronto per la presentazione della 60ª edizione

StrettoWeb

Anno da ricordare il 2024 per la Traversata dello Stretto, una ricorrenza speciale da festeggiare ed onorare come poche altre. L’edizione che si terrà domenica 4 agosto sarà la numero 60. Cifra tonda di alto spessore storico, culturale e naturalmente sportivo. Un momento atteso da tutti gli appassionati della grande classica del nuoto di fondo, gara internazionale in acque libere che verrà presentata al pubblico e alla stampa martedì 30 luglio presso il suggestivo Hotel Resort Altafiumara di Villa San Giovanni.

Lo scorcio dello Stretto di Messina farà da sfondo, il migliore possibile, alla conferenza stampa di presentazione della Traversata. Un appuntamento classico che aprirà ufficialmente la settimana di eventi e appuntamenti dedicati alla gara e che culminerà con la sfida nelle acque tra Calabria e Sicilia. L’appuntamento con gli organi d’informazione è fissato alle ore 10:30, quando la dirigenza del Centro Nuoto Villa capitanata dal presidente Mimmo Pellegrino e l’Amministrazione comunale della Città di Villa San Giovanni presenteranno tutte le grandi novità per la sessantesima edizione tra eventi collaterali, sponsor di spessore nazionale ed internazionale, introduzioni tecnologiche e collaborazioni istituzionali, sportive e culturali.

L’appuntamento all’Hotel Resort Alfafiumara permetterà di avere un quadro completo dello scenario di gara, tra cui il tipo di condizioni meteo-marine che andranno a contraddistinguere domenica 4 agosto e una panoramica completa e dettagliata degli atleti di punta, le possibili sorprese e il tasso agonistico della competizione.

