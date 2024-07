Tragedia in mare in Sicilia: malore mentre nuota, donna muore nel giorno del suo compleanno

StrettoWeb

Una vera e propria tragedia si è consumata in mare in Sicilia, nel Palermitano, più precisamente a Finale di Pollina. Una donna, nel giorno del suo 52esimo compleanno, è morta a causa di un malore mentre nuotava. Si chiamava Daniela Lombardo, è stata soccorsa dalla Capitaneria di porto e dai sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per salvarla.

Laureata in Economia alla Bocconi, una carriera nel mondo della finanza, a Parigi, dove risiedeva da 23 anni, recentemente aveva sofferto per la perdita dei genitori Mario e Salva. La vittima è la sorella gemella di Vincenzo Lombardo, giornalista e consigliere generale dell’Inpgi. I funerali saranno celebrati domani, alle 15.30, nella Chiesa di San Francesco, a Cefalù.

