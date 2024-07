Le tradizioni reggine esportate in Francia: “I Peddaroti” a Rodez per il Festival du Rouergue

StrettoWeb

Le tradizioni e il Folk reggino arrivano in Francia. “I Peddaroti”, storico gruppo Folk di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria, è pronto alla trasferta in terra transalpina. Rappresenterà infatti l’Italia al Festival du Rouergue, arrivato alla sua 67ª edizione.

La rassegna, che ospita le diverse culture Folk del mondo, si terrà dal 5 all’11 agosto a Rodez, Pont-de-Salars, e rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria tradizione da quelle parti. Saranno 8 le nazioni presenti e, per l’Italia, a portare alta la bandiera nazionale e reggina sarà appunto lo storico gruppo di Pellaro. Grandi l’attesa e l’entusiasmo per la partenza e per la voglia di far conoscere ovunque – come già accaduto nel corso della lunga storia – la passione di un gruppo intramontabile. Tra qualche settimana, tra l’altro, saranno “I Peddaroti”, a Pellaro, ad ospitare alcuni gruppi Folk provenienti da tutto il mondo, per la nuova edizione del Festival “Gira lu mundu”. Ma questa è un’altra storia. Intanto Reggio Calabria e Pellaro arrivano in Francia.

