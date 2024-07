Top Spin Messina, debutto il 25 settembre ospitando la Virtus Servigliano

StrettoWeb

La FITeT ha reso nota la composizione del girone di Serie A1 maschile per la stagione sportiva 2024/25 e il relativo calendario gare, con date e orari. Saranno otto le squadre ai nastri di partenza del massimo campionato di tennistavolo. Per la Top Spin Messina WatchesTogether del presidente Giorgio Quartuccio, finalista della passata edizione, esordio nel turno inaugurale tra le mura amiche della palestra di Villa Dante, mercoledì 25 settembre, alle ore 18.30, contro la neopromossa Virtus Servigliano.

Seguirà il 4 ottobre l’impegno esterno con il Circolo Prato 2010. Alla terza giornata, il 30 ottobre, i ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang saranno di scena davanti ai propri tifosi sfidando l’Alfa Food Bagnolese, avversaria della scorsa semifinale playoff. Il big match con l’Apuania Carrara, campione d’Italia in carica, affrontata da Antonino Amato e compagni nell’ultima finale scudetto, è previsto al quarto turno, con andata (9 novembre) al Palasport di Avenza e ritorno in riva allo Stretto (19 febbraio). La Top Spin Messina WatchesTogether incrocerà poi le tre formazioni sarde, nell’ordine Marcozzi Cagliari, Tennistavolo Sassari e Tennistavolo Norbello. Il girone d’andata si concluderà il 18 dicembre 2024, la regular season terminerà invece per i peloritani il 5 aprile 2025.

Le prime quattro squadre classificate del girone iniziale disputeranno le due semifinali, con incontri d’andata (in casa della peggiore classificata della fase a girone) e ritorno, secondo l’accoppiamento 1a/4a – 2a/3a. In caso di parità, dopo una vittoria per parte oppure due pareggi, prevarrà la miglior classificata della fase a girone. Le vincenti si qualificheranno alla finale scudetto, con gara d’andata in casa della squadra con peggiore classifica della fase a girone e con ritorno ed eventuale incontro di spareggio sul campo della squadra con miglior classifica della fase a girone. Lo spareggio è disputato, esclusivamente, nel caso che i precedenti incontri (andata e ritorno) si siano conclusi con una vittoria per parte (con qualsiasi punteggio) oppure con due pareggi. In caso di ulteriore pareggio il tricolore andrà alla migliore classificata della fase a girone. La settima e l’ottava classificata retrocederanno direttamente nel campionato di serie A2 maschile.

Calendario Top Spin Messina WatchesTogether 2024/25

1^ g. (and. 25/9/2024, rit. 12/1/2025) Top Spin Messina WatchesTogether-Virtus Servigliano

2^ g. (and. 4/10/2024, rit. 15/1/2025) Il Circolo Prato 2010-Top Spin Messina WatchesTogether

3^ g. (and. 30/10/2024, rit. 16/2/2025) Top Spin Messina WatchesTogether-Alfa Food Bagnolese

4^ g. (and. 9/11/2024, rit. 19/2/2025) Apuania Carrara-Top Spin Messina WatchesTogether

5^ g. (and. 13/11/2024, rit. 5/3/2025) Top Spin Messina WatchesTogether-Marcozzi

6^ g. (and. 14/12/2024, rit. 26/3/2025) Tennistavolo Sassari-Top Spin Messina WatchesTogether

7^ g. (and. 18/12/2024, rit. 5/4/2025) Top Spin Messina WatchesTogether-Tennistavolo Norbello

