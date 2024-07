Terremoto, nuova scossa in Calabria: paura a Lamezia Terme

StrettoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita in mattinata a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. L’epicentro del sisma, rilevato dagli apparati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato a quattro chilometri dal centro della città e ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nei comuni vicini.

Non sono stati segnalati danni alle persone o alle cose. Nella serata di ieri un’altra scossa di magnitudo leggermente più alta, 3.5,era stata registrata in provincia di Vibo Valentia alle 19:04 con epicentro nel comune di Dasà. anche in quel caso il sisma è stato avvertito dai residenti nella zona ma non ha provocato danni.

