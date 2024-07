Terremoto 3.5 nel cuore della Calabria, grande paura a Vibo Valentia

StrettoWeb

Un forte terremoto ha scosso pochi minuti fa, alle 19:04 di questa sera, la Calabria centro-meridionale: grande paura a Vibo Valentia, Mileto e la zona tra le Serre e il Poro. La scossa è stata di magnitudo 3.5 e si è verificata con epicentro tra Mileto e Soriano, nei pressi del tratto di transito dell’A2 Salerno-Reggio Calabria.

La scossa s’è prodotta a 17.8km di profondità ed è stata distintamente avvertita non solo in tutta la provincia di Vibo Valentia, ma anche nel reggino e nel catanzarese. Fortunatamente, al momento non sono segnalati danni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.