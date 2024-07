Tentato omicidio a Reggio Calabria, la vittima citata in una lettera di Diego Rosmini a Klaus Davi | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

“Massimiliano Sinisi (vittima ieri di un agguato in via Pio XI zona sud a Reggio Calabri) è stato citato in una lettera che Diego Rosmini inviò a Klaus Davi in data 10 febbraio 2021 relativa a un articolo sull’omicidio Gulli e pubblicata dal giornalista in data 9 febbraio 2021”. E’ quanto afferma in una nota il massmediologo Klaus Davi.

“Nella lettera a firma Rosmini (tutt’oggi presente sui social di Davi) lo scrivente smentiva categoricamente i contenuti di una intervista rilasciata al massmediologo da un esponente vicino al clan Borghetto il quale dichiarava che lo stesso Rosmini e Sinisi insieme con altri soggetti , avrebbero preso parte a una riunione in cui si sarebbe stata decisa l ‘eliminazione del noto pentito”.

“L’intervistato, oltre a quello di Sinisi, faceva altri nomi di presunti partecipanti alla riunione, indicazioni che però al momento non hanno trovato alcuna conferma. La Procura ha sempre indagato in questi anni sull’omicidio Gulli – come gli stessi familiari del già collaboratore hanno ribadito a Klaus Davi in un messaggio inviatogli mesi addietro – e portato a termine interrogatori e verifiche. Ma nonostante lo sforzo mai venuto meno, non è ancora chiaro chi sia stato a eseguire l’omicidio il giorno del 5 maggio 2008 avvenuto nel quartiere Modena, a Reggio Calabria e chi lo avrebbe commissionato”.

