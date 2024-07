Taormina: Sandro Bottega consegna il premio Nations Award a Giancarlo Giannini

StrettoWeb

Dal 19 al 21 luglio è in programma a Taormina il Nations Award, giunto quest’anno alla 18esima edizione. La sera del 21 luglio, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, Sandro Bottega consegnerà a Giancarlo Giannini l’ambito riconoscimento per la carriera cinematografica che ne ha fatto un simbolo dell’italianità e per la sensibilità alle tematiche della sostenibilità ambientale.

Il Nations Award, Premio Cinematografico delle Nazioni, è un punto di riferimento per il cinema nazionale e internazionale. Sotto la direzione di Michel Curatolo, la kermesse ha ospitato attori, registi e personaggi dello spettacolo provenienti da tutto il mondo, valorizzando ancor di più Taormina. Il Premio Nations Award, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Siciliana, è unico nel suo genere perché mette al centro la tutela dell’ambiente, coinvolgendo gli artisti a richiamare l’attenzione per un mondo più green e sostenibile. Tra i tanti ospiti del Nations Award negli anni si sono susseguite vere e proprie icone del cinema, della cultura e dello sport come Gerard Depardieu, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Abel Ferrata, F. Murray Abraham, Ferzan Ozpetek, Mogol, Nicola Piovani, Ronaldinho e Francesco Moser.

L’attenzione del Nations Award alle tematiche ambientali ha spinto Bottega S.p.A., cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV) a partecipare e a sostenere la rassegna nelle vesti di sponsor. Da molti anni l’azienda trevigiana ha assunto un impegno indissolubile sul fronte della sostenibilità, cercando di mantenere una visione di medio-lungo termine che possa portare a risultati reali e concreti di riduzione dell’impatto sull’ambiente, sulla società e sull’economia. L’obiettivo non è solo in negativo, ovvero nel limitare i danni, ma anche in positivo, al fine di originare un miglioramento diffuso nel perimetro della propria attività.

