Taormina, nuovo vicesindaco per Cateno De Luca

Ad un anno dalle elezioni, così come era stato stabilito, la delega di vicesindaco del comune di Taormina passa da Giuseppe Sterrantino ad Antonino Lo Monaco. Questo passaggio avviene in linea con gli accordi presi all’inizio del mandato, mirati a garantire una gestione condivisa e partecipativa dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Cateno De Luca ringrazia “Giuseppe Sterrantino per l’impegno profuso durante il suo mandato come vicesindaco. Il suo lavoro e la sua dedizione hanno contribuito a portare avanti gli obiettivi prefissati. Contestualmente il sindaco De Luca, rivolge “i migliori auguri di buon lavoro ad Antonino Lo Monaco, il nuovo vicesindaco. Siamo certi che saprà portare avanti con competenza e passione le sfide che ci attendono, continuando a lavorare per il bene della nostra città e dei suoi cittadini”.

