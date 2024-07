“Suoni Festival”: le melodie etno-jazz pronte suonano a Castrovillari

StrettoWeb

Tutto pronto per la prima serata di “SUONI Festival”, giunto alla sua 19esima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Loco cittadina con il presidente Eugenio Iannelli, prevede la direzione artistica di Gerardo Bonifati, il contributo della locale Amministrazione Comunale ed il brand “Castrovillari Città Festival” e l’apporto musicale di CalabriaSona. Com’è consuetudine da ben 19 anni, saranno due i set che animeranno il chiostro del Protoconvento Francescano.

Il programma, da Bennato a a De Carolis

Mercoledì 24 luglio dalle Ore 21.00: Opening Act con Fulvio Bennato a seguire “Venti” con Francesco Loccisano e Marcello De Carolis duo di chitarra battente. Loccisano, grazie all’innato talento e alla grande passione per la chitarra battente, arriverà a strutturare un suo personale stile compositivo, interpretativo ed esecutivo molto apprezzato da un pubblico sempre più ampio.

Nel 2005 entra a far parte dei Taranta Power di Eugenio Bennato, collabora con V. Capossela, Gianna Nannini e tanti altri. Nel 2010, pubblica il suo primo album da solista, “Battente Italiana”, nel 2013 “Mastrìa” e nel 2017 “Solstizio”. Nel 2015 pubblica il primo metodo per chitarra battente con l’etichetta fingerpicking.net. La collaborazione con il regista spagnolo Carlos Saura per il docufilm “La Jota”, consacra Loccisano come virtuoso della chitarra battente sul panorama internazionale. Attualmente è il docente della cattedra di chitarra battente presso il conservatorio “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ)

Marcello De Carolis è un’artista eclettico specializzato in chitarra battente e in chitarra classica. Oltre ai suoi progetti da solista, collabora con numerosi artisti tra cui Raffaello Simeoni e Luca Fabrizio. La sua attività concertistica lo ha visto partecipare a numerosi festival tra cui: Les Internationales de la Guitare (Francia); Un paese a Sei Corde, Stagioni delle arti dell’Auditorium Parco della Musica Roma; Festival Ragnatele – festival itinerante della Notte della Taranta ecc.

Ha pubblicato diverse incisioni discografiche tra cui: “The Eclectic Beating – Contemporary Music for Chitarra Battente”; “Venti” con Francesco Loccisano; “Cordaminazioni” con Luca Fabrizio. Nel 2019 scrive con Francesco Loccisano “La chitarra battente – Metodo Base” il primo metodo per chitarra battente rivolto a chi si approccia per la prima volta a questo strumento e alla musica e nel 2023 “La chitarra battente solista”.

A seguire Pietra Montecorvino live con Daniele Brenca e Valerio Virzo. Pietra Montecorvino esordisce come protagonista accanto a Renzo Arbore e Roberto Benigni nel film “FF.SS.”, nel quale interpreta la famosissima canzone “Sud”, inno dello spirito e del carattere meridionale (1983). Nel 1991 esce il suo primo album “Segnorita”, scritto per lei dai fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato.

Pietra riceve il Premio Tenco 1991 come “miglior interprete dell’anno”. Partecipa al Festival delle donne, come interprete italiana, al fianco di Mercedes Sosa, Ute Lemper e Nina Simone. Nel 1992 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Peppino di Capri, cantando “Favola Blues” e nel 1993 viene pubblicato il suo secondo album “Voce di Pietra”.

Il mix di contaminazioni folkloristiche

Questo è “Suoni Festival” che ha la particolarità di coniugare la valorizzazione dei musicisti locali attraverso il confronto con artisti di livello internazionale in jam session di alto pro¬lo musicale, in cui l’improvvisazione e la passione per l’etno jazz offrono contesti sonori di grande originalità. Un mix di contaminazioni per richiamare il ruolo della mediterraneità con momenti magici da vivere nel centro storico di Castrovillari. Speciale Suoni Festival su Radio Nord Castrovillari diretta radiofonica e streaming.

