Sud innovation Summit, per il 2° anno la città di Messina ospiterà l’evento

“Il 3 e 4 ottobre Messina ospiterà un grande evento, il Sud Innovation Summit, nel corso del quale si incontreranno manager delle principali aziende tech e digital globali, associazioni e banche per discutere di valorizzazione dell’imprenditoria culturale e turistica, digitalizzazione delle imprese e investimenti in sviluppo tecnologico nel Meridione“, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“Per il secondo anno consecutivo, questo format diventa strutturale e importante per Messina e per tutto il Sud. Vogliamo creare nuovi orizzonti, ispirazioni e soprattutto lavoro e sarà un grande evento nell’interesse generale della città in cui parteciperanno le migliori aziende nazionali ed internazionali“, conclude Basile.

