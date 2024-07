Strongoli, il concorso fotografico tra “Scorci, Colori, Paesaggio” | FOTO

StrettoWeb

L’iniziativa e concorso fotografico “Strongoli, scorci, colori, paesaggio” invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche “Angoli inusuali del Borgo e della marina di Strongoli” e “Scorci

Paesaggistici dell’intero territorio di Strongoli”. Un paesaggio che merita di essere osservato attraverso nuovi punti di vista, nell’ambito di un percorso teso a raccontare quanto questi aspetti possono incidere sulla qualità della vita delle persone e sulla competitività dei nostri territori.

La partecipazione al concorso, bandito dalla nuova Amministrazione di Strongoli e sposato dall’Associazione “Il Lunario”, è gratuita e aperta a tutti i fotografi professionisti e non e senza limiti di età, per la partecipazione richiedere scheda E mail: illunario2015@libero.it oppure: alfonso.calabretta@libero.it.

Il concorso è strutturato in modo che ogni fotografo invierà un massimo di cinque foto che dopo la giornata del 30 luglio da tutte le foto pervenute ne saranno selezionate 30 foto tra cui ci saranno i tre vincitori e con altre 9 foto selezionate sarà stampato il calendario ufficiale 2025 del Comune di Strongoli, le 30 foto saranno esposte in una mostra fotografica all’interno del museo di Strongoli.

Le foto si possono eseguire dal 25 al 30 Luglio mentre domenica 28 luglio accoglieremo in piazza tutti i partecipanti degustando un piatto tipico di Strongoli e dell’ottimo vino. A tutti i partecipanti sarà consegnato un kit con l’attestato di partecipazione, una sacca in cotone ed una maglietta stampata per l’occasione.

La giuria sarà presieduta da Francesco Benincasa, Sindaco di Strongoli, Ercole Caligiuri, Assessore al Turismo del Comune di Strongoli, presidente sarà Giuseppe Pipita Direttore de “Il Crotonese” i lavori saranno coordinati da Alfonso Calabretta Scenografo e direttore artistico del Concorso. Una iniziativa culturale che vuole quindi raccontare Strongoli, il suo territorio, la sua gente e i suoi paesaggi, come spiega il nuovo Assessore al Turismo Ercole Caligiuri.

“Vogliamo spingere gli artisti fotografi ad una narrazione speciale: descrivere e raccontare attraverso le immagini un territorio che può essere scoperto per la prima volta o riscoperto dopo anni di mancata frequentazione, rimuovendo il velame del contesto in cui è inserito”.

“Ogni centro urbano, commenta il presidente dell’associazione “Il Lunario” Alfonso Calabretta, offre l’occasione di una ri-scoperta, se guardato con occhi nuovi, al di là dei luoghi comuni, cercando punti di vista non conformisti. Noi – aggiunge – cerchiamo sguardi diversi, le emozioni e il sogno, il sentimento a pelle verso il nostro ambiente e la nostra gente, occhi indirizzati verso orizzonti inesplorati”.

“Quest’anno nel concorso di Strongoli si mirerà, in particolare, a mettere in mostra il talento e la creatività dei giovani artisti fotografi offrendo loro dei premi speciali, con questa iniziativa vogliamo celebrare la visione unica dei giovani talenti nel mondo della fotografia, offrendo loro l’opportunità di cimentarsi in nuove dinamiche e sfide fotografiche. Un ringraziamento particolare vogliamo darlo al Gruppo Fotoamatori di Crotone per la fattiva collaborazione”.

