Stretto di Messina, domani l’edizione 2024 della traversata in kite

StrettoWeb

L’edizione della traversata in kite di quest’anno, la CONTINENT-ISLAND RACE 2024, powered by condotech.it, ha messo a dura prova la pazienza degli atleti che poche altre volte hanno atteso le condizioni ideali invano durante i primi 5 giorni in programma della

manifestazione. Quest’anno quindi sarà necessario attendere lunedì 29, un giorno in più del previsto, per assistere alla partenza dell’eccitante sfida sullo Stretto che coinvolge decine di partecipanti provenienti da ogni parte non solo d’Italia ma del mondo. Quelle di lunedì sembrano promettere performances interessanti, e lanciano il guanto di sfida al record della competizione fissato precedentemente.

Nuovi materiali, nuove rinnovate sfide, nuove specialità, tra le quali il Wingfoil che vede alzare l’asticella come non mai. Con partenza dalla costa calabrese il programma prevede di doppiare una boa posta nelle

vicinanze della spiaggia di Tremestieri per poi tornare al punto di partenza dopo aver fatto scorrere le difficili acque dello Stretto sotto la tavola per 13km tra andata e ritorno. Uomini e donne si sfideranno assieme sulle acque di questo lembo magico ed epico del globo, una celebrazione moderna di uno scenario che lascerà a bocca aperta il pubblico e, senz’altro al traguardo a Reggio Calabria, gli stremati atleti.

Assistere alla gara tra questi colorati mezzi capaci di velocità straordinarie dell’acqua è una occasione da non perdere assolutamente.

Appuntamento quindi dalla tarda mattinata di lunedì 29 sul lungomare Falcomatá di Reggio Calabria, nel surf Village allestito, o godendo l’adrenalitica sfida dagli spalti dell’Arena dello Stretto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.