Steso il cavo nello Stretto di Messina per l’incredibile impresa di Jaan Roose | VIDEO

E’ tutto pronto nello Stretto di Messina per l’incredibile impresa di Jaan Roose. Questa mattina un elicottero è impegnato tra Scilla e Cariddi per stendere il cavo che consentirà al funambolico atleta di attraversare a piedi lo Stretto, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, ad un’altezza di oltre 200 metri sul livello del mare.

Il tempo stimato per realizzare questa epica impresa è di circa 3 ore, durante le quali Jaan affronterà un dislivello di circa 130 metri fra l’altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale.

