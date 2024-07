Il sorbetto al Bergamotto di Gelato Cesare conquista il mondo: anche quest’anno è tra i 100 gusti più iconici

StrettoWeb

In ogni angolo del mondo, una deliziosa sinfonia di varietà di gelato attende di essere scoperta. Questi abbinamenti cremosi, creati da artigiani appassionati, rappresentano un linguaggio universale di delizia che trascende le barriere culturali e linguistiche. I gusti di gelato, nelle loro miriadi di forme, offrono interpretazioni uniche e affascinanti. Pur condividendo un comune amore per il freddo, ogni varietà presenta caratteristiche uniche, modellate da ingredienti, tecniche e influenze culturali regionali. Questo rende ogni assaggio un’esperienza unica e irripetibile.

Taste Atlas, la prestigiosa guida internazionale, presenta le 100 gelaterie più iconiche che hanno lasciato un segno indelebile nella scena mondiale. Alcune di queste gelaterie hanno affinato la loro arte per oltre un secolo, offrendo sapori antichi come cioccolato e pistacchio, oltre a combinazioni creative come ricotta e pera, semi di sesamo e riso. Per il secondo anno consecutivo, il sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria di Gelato Cesare si è distinto tra le migliori creazioni, confermando l’eccellenza della tradizione gelatiera italiana.

