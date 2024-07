Tutto pronto per Sky a Reggio Calabria con “Calciomercato – L’Originale”: “Alessandro Bonan innamorato della città”

StrettoWeb

“Grazie alla collaborazione degli amici che la scorsa estate mi hanno aiutato a mostrare il Bello della nostra città, non solo il mio caro amico Alessandro Bonan si è innamorato di Reggio Calabria ma, a partire da lunedì, andrà in onda con il suo programma sul calciomercato di SKY dalla nostra splendida Arena Ciccio Franco per una settimana di sano divertimento”.

Questo post è stato scritto sui social da Fabio Bensaja, imprenditore reggino sempre attendo alle dinamiche cittadine. Amico del giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan, ha pubblicato alcune immagini dei due insieme. Bensaja ha portato in giro Bonan, facendogli conoscere le bellezze di Reggio Calabria. Si possono vedere, in basso, i selfie al Museo per i Bronzi, da Gelateria Cesare e in Via Marina, con l’Arena a fare da sfondo. Ora, un anno dopo, Bonan sarà qui con la squadra di Sky Sport e di “Calciomercato – L’Originale”. Dal 15 al 19 luglio, direttamente in centro, con lo sfondo dello Stretto, andrà in scena il consueto e noto format di Sky.

