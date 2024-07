Incredibile Siracusa: arriva anche Marco Palermo! Vibonese: annunci a raffica, tra cui un ex Reggina

StrettoWeb

Quando si pensa che stia per fermarsi, ecco un altro annuncio, sempre più grosso. Il Siracusa non ha alcuna intenzione di dire “stop” e sta mettendo a punto – con una marea di grandi colpi – quella che era già una corazzata. Quasi un big al giorno, proveniente dalla Serie C, dal Trapani dell’anno scorso o che ha comunque fatto benissimo nell’ultimo campionato del girone I. Inutile stare a ripetere gli arrivi delle ultime settimane e di questi giorni. All’ultimo in ordine di tempo, Acquadro, la squadra aretusea ne ha messo a punto un altro, che trattava da un po’: Marco Palermo!

Per lui si tratta di un ritorno. Arrivato in azzurro giovanissimo nella stagione 2014-2015, ha vinto consecutivamente i campionati di Eccellenza e Serie D, giocando nella compagine siciliana dal 2016 al 2019. Ha giocato poi in C con le maglie di Sicula Leonzio, Pergolettese, Latina e Catania, mentre nelle ultime due stagioni ha vinto sempre il torneo, prima con il Catania e poi con il Trapani. Il giocatore, ufficializzato questa mattina, era stato in parte anticipato sui social ieri sera con un indizio simpatico, legato alla serie tv “La Casa di Carta”. Inutile dire come ora nessuno vorrebbe essere – o forse sì – nei panni di mister Turati, che soprattutto dal centrocampo in avanti ha davvero l’imbarazzo della scelta.

Vibonese, quanti annunci

Restando al girone I di Serie D, ma spostandoci in Calabria, da segnalare la giornata di annunci della Vibonese, che ufficializza tanti calciatori. Tra questi c’è Niccolò Marras, da poco svincolatosi dalla Reggina. Ma arrivano anche, dal Sant’Agata di Militello, il possente attaccante Fabio Alagna e l’esperto difensore Tommaso Squillace. A questi si aggiungono il centrocampista Favo, il difensore De Marino, la seconda punta Simonelli e il giovane centrocampista Cardinale. E poi ancora Berardi, Giunta, Illipronti, la conferma di Furina.

E intanto la società annuncia la conferenza stampa di presentazione della stagione 2024/2025: si terrà venerdì 26 luglio alle ore 18 presso l’aula Consiliare del Comune di Vibo Valentia alla presenza del Sindaco, Enzo Romeo e dell’Assessore allo Sport, Stefano Soriano. L’evento, aperto alla stampa e alla cittadinanza, sarà l’occasione per presentare ufficialmente le nuove figure dirigenziali e l’intero gruppo squadra del Club rossoblù del patron Pippo Caffo.

