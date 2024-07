A Siderno si celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento

StrettoWeb

“Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”. Giovedì 25 luglio, in tutti i 236 Comuni italiani che possono fregiarsi della Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education, verrà realizzato un evento di informazione sulla prevenzione dell’annegamento e lo sviluppo di strategie salvavita.

Si tratta della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, un’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che segue la risoluzione dell’Onu dell’aprile 2021 e mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento. Siderno organizza il proprio evento per le ore 18 nell’area del litorale cittadino in cui è stato installato il sea-track per l’accesso al mare delle persone disabili.

Il programma prevede momenti di sensibilizzazione, esercitazioni pratiche e simulazioni di soccorsi, con la partecipazione delle Istituzioni Cittadine, della Guardia Costiera, di cittadini e associazioni partner dell’evento.

