Siccità, a Reggio Calabria scatta la lotta senza quartiere a sprechi e allacci abusivi. L’acqua verrà tagliata ai cittadini morosi | DETTAGLI

In questo periodo di grave carenza idrica legata alla consistente riduzione degli apporti meteorici conseguenti ai cambiamenti climatici in atto, Sorical, Reggio Calabria, dove gestisce il servizio idrico integrato, ha avviato tutte le misure necessarie ad un più razionale utilizzo della preziosa risorsa, attraverso apposite campagne di sensibilizzazione sul risparmio idrico, la richiesta ai comuni di intervenire con apposite ordinanze per vietare gli usi impropri (irrigazione, lavaggio auto, ecc..) e limitare quelli non essenziali, intervenire celermente per la riparazione delle perdite idriche.

Tra le varie azioni messe in campo, anche la lotta agli allacci abusivi ed alla consistente morosità che si traduce, in assenza di interventi da parte del gestore, in un utilizzo sconsiderato della risorsa idrica: Sorical, in coerenza con le procedure previste dalla normativa Arera e dal Regolamento del servizio idrico integrato, procederà alla disalimentazione delle utenze non domestiche e alla limitazione con successiva disalimentazione per le utenze domestiche, nei confronti degli utenti morosi di Reggio Calabria.

Sul sito della Sorical www.sorical.com è pubblicata la procedura per la gestione della morosità che prevede sinteticamente:

Un primo Sollecito Bonario (addebitati costi di € 10, nella bolletta successiva);

Una comunicazione di costituzione in mora contenente il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, si procederà a limitare, sospendere o disattivare la fornitura. (addebitati costi di € 10, nella bolletta successiva);

Limitazione del volume giornaliero di fornitura per le sole utenze domestiche (addebitati costi di € 75, nella bolletta successiva);

Sospensione del servizio ( dopo 20 giorni di limitazione per le sole utenze domestiche), con apposizione dei sigilli antimanomissione. (addebitati costi di € 75, nella bolletta successiva);

Disattivazione della fornitura (viene rimosso il contatore).

Nel caso di pagamento dell’insoluto dopo la limitazione o la sospensione sarà addebitato un ulteriore costo di euro 65, oltre gli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza della bolletta.

“E’ un momento particolarmente critico per alcuni comuni della Calabria – dichiara il direttore generale della Sorical Giovanni, Paolo Marati – colpiti da una grave situazione di siccità, con consistente riduzione delle sorgenti e dei volumi di invaso. Per questo motivo appare quanto mai opportuno combattere con ogni mezzo gli sprechi che aggravano ulteriormente i disagi per i cittadini che sono in regola con i pagamenti ed utilizzano consapevolmente la risorsa idrica”.

