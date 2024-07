Siccità, Bonelli alla carica: “in Sicilia arance bonsai”

StrettoWeb

“Sono tornato recentemente dalla piana di Catania, un territorio simbolo della crisi climatica che sta devastando il nostro Paese. All’interno del tour “Watergate-Siccità e crisi climatica” che percorre tutta l’Italia, ho potuto constatare con i miei occhi le drammatiche condizioni in cui versano le coltivazioni di arancia rossa. Molti alberi sono stati estirpati per mancanza d’acqua e, nella scorsa stagione, sono cresciute “arance bonsai” dal diametro di soli 2 cm. Quest’anno, la situazione è persino peggiorata: è la crisi climatica la peggiore nemica dell’agricoltura”. Così in una nota il deputato di AVS Angelo Bonelli, che prosegue: “È inaccettabile che l’acqua della diga Trinità venga dispersa a mare invece di essere utilizzata per l’agricoltura, mentre i viticoltori perdono i loro vigneti e l’economia siciliana è in ginocchio. Ci sono decine di dighe la cui acqua non viene utilizzata perché non sono state collaudate. Lavori terminati da anni che non hanno avuto il collaudo, per questo motivo quest’acqua non viene usata e viene buttata a mare, privando gli agricoltori di una risorsa vitale. Siccità e una gestione amministrativa inefficace hanno portato a un vero e proprio disastro ambientale, economico e sociale. Questa emergenza climatica, che ha trasformato l’Italia in un hub di eventi meteo estremi, richiede risposte immediate. La premier Meloni deve dichiarare lo stato di crisi climatica e deve adottare con urgenza misure di adattamento. Ignorare questa crisi è eco-follia. Invito la premier Meloni a venire in Sicilia a vedere con i propri occhi l’emergenza che stanno vivendo i cittadini. Sono disposto ad accompagnarla personalmente“, conclude.

