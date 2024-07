Serie D, la Vibonese si iscrive e Caffo rilancia: “non faremo da comparsa”

StrettoWeb

L’U.S. Vibonese Calcio comunica di “aver perfezionato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D 2024/2025, depositando tutti i documenti necessari al completamento della pratica. In via di definizione, invece, il nuovo staff tecnico rossoblù che verrà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni”. “La Vibonese c’è – sottolinea il Presidente Pippo Caffo – lo avevo promesso ed eccoci qui. Ringrazio la segreteria che ha lavorato ininterrottamente alla produzione di tutto l’incartamento da inviare alla Lega Nazionale Dilettanti. Ci siamo, e non faremo da comparsa. Dico solo questo”.

Dopo settimane tribolate, rivoluzioni tecniche e aria di smobilitazione, sembra calmarsi la situazione in casa Vibonese, con Caffo che ha annunciato l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie D nonché il rilancio verso obiettivi importanti. Così come la scorsa stagione, anche in quella che verrà la Vibonese sarà protagonista? Lo vedremo, in attesa anche di capire la composizione dei nuovi gironi, ma pure quante e quali campane verranno inserite nel girone I.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.