Serie D, in tante si rinforzano. Scafatese scatenata, 5 colpi: ci sono Ciro Foggia e due del Siracusa

Rispetto ai campionati professionistici, la Serie D inizierà qualche settimana dopo i propri tornei. E infatti, mentre c’è chi a breve comincerà i ritiri – soprattutto tra A e B – nella prima serie dilettantistica c’è chi invece ancora deve annunciare l’allenatore. Tante altre, poi, sono agguerrite e hanno già ufficializzato diversi colpi.

Rimanendo a Sud, e in attesa di capire da quante e quali squadre saranno composti gli organici dei gironi campano e calabro-siciliano, nelle ultime ore a prendersi la scena è stata la Scafatese, che ha definito e annunciato ben 5 colpi, e che colpi. Dal Siracusa sono arrivati Vacca e Aliperta, a cui si sono aggiunti il bomber Ciro Foggia, Alessio Esposito dalla Vibonese e Ciro Palmieri dalla Serie C. La società è ambiziosa, anche perché in queste settimane ha cambiato proprietà e nelle ultime ore ha anche annunciato anche il nuovo DS Fusco e il neo allenatore Fabiano.

Le sorti di qualche squadra campana potrebbero incrociarsi con il girone I, quello di calabresi e siciliane. Nel momento in cui verranno ultimate le iscrizioni e definiti i gironi, si capirà quante e quali saranno le squadre del raggruppamento più a sud dell’Italia di Serie D. Di conseguenza anche quante e quali saranno le squadre campane aggregate. La scorsa stagione furono soltanto due, Real Casalnuovo e Portici.

