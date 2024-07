Serie D, il Siracusa fa il colpo dalla C e conferma Alma. E la Nissa ne prende altri due

StrettoWeb

Continuano a muoversi quelle che ad oggi, per gli addetti ai lavori, dovrebbero essere due delle protagoniste del prossimo girone I di Serie D: Siracusa e Nissa. Nonostante qualche uscita importante, soprattutto in direzione Scafatese, la società aretusea ha rimpiazzato i partenti con colpi altrettanto importanti. Qualche giorno fa ha chiuso per il forte attaccante Longo, tra i cannonieri dello scorso campionato con la Nuova Igea Virtus, mentre nelle ultime ore ha perfezionato l’arrivo di un forte centrocampista dalla Serie C: si tratta di Maiko Candiano.

Classe ’92, nella passata stagione ha segnato 4 gol in 36 presenze nel girone B di Serie C con il Sestri Levante, con cui l’anno prima aveva vinto la D. Cresciuto nel settore giovanile del Siena, oltre a diverse esperienze in giro per l’Italia tra C e D, in carriera ha giocato a lungo in Sicilia con le maglie, tra le altre, di Licata, Sicula Leonzio e Marsala.

Non solo arrivi, però, bensì anche conferme. E che conferme. E’ stato prolungato di due anni, infatti, il contratto di Giuliano Alma, capocannoniere del girone I di Serie D con 18 gol. Con Alma, Maggio e Longo, il Siracusa detiene praticamente i tre cannonieri della scorsa stagione, con quasi 60 gol in tre.

Bruno e Lo Pizzo per la Nissa

La Nissa invece, dopo aver ufficializzato Samake dal Trapani, ha chiuso per due giocatori: Luca Bruno e Antonio Lo Pizzo. Colpo di spessore ed esperienza il primo, difensore classe ’96 cresciuto nelle giovanili del Brescia e che ha indossato in carriera le casacche di Trapani in Serie D, Alma Juventus, Rende, Siracusa e Messina in Serie C; Crotone e Pro Vercelli in Serie B. Lo Pizzo invece è un giovane classe 2006, non ancora maggiorenne ma autore di 30 presenze l’anno scorso in Eccellenza.

Sempre per quanto riguarda le siciliane, il neopromosso Paternò ha scelto il nuovo allenatore: Gaetano Catalano.

