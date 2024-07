Serie D, incredibile ad Acireale: allenatore e DS si dimettono a qualche settimana dall’annuncio

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto ad Acireale, una delle tante siciliane del girone I di Serie D. La voglia di ripartire, dopo aver agguantato il playoff nel finale della scorsa stagione (poi è arrivata la sconfitta contro il Siracusa), ha portato in dote gli annunci di allenatore e DS, Facciolo e Meli. Ora però, a qualche settimana dall’annuncio, i due hanno rassegnato le dimissioni. Al momento, dal lato societario, sono state accettate quelle del Direttore Sportivo, come si legge sul sito ufficiale. “La SSD Città di Acireale 1946 comunica di aver preso atto delle dimissioni del Direttore Sportivo Ettore Meli. Accettandole e ringraziandolo per il lavoro svolto fino a qui, augura a lui le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

“La Società, consapevole dell’impatto della notizia sulla città e sui tifosi, comunica che presto incontrerà la stampa per chiarire l’attuale situazione, precisando che la volontà di questo incontro è subordinata alle condizioni fisiche del Presidente Giovanni Di Mauro, che proprio nella giornata di ieri ha subito un intervento chirurgico e che attualmente si trova ricoverato. Alla luce di ciò, rende noto sin da subito che si sta continuando a lavorare per la prossima stagione, e che il buon lavoro fatto fino ad ora sta proseguendo all’interno di tutti i settori”.

