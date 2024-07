Serie B, giorni e orari delle prime 4 giornate: si scende in campo di sera

StrettoWeb

La Lega B ha ufficializzato giorni e orari delle prime quattro giornate del campionato di Serie B, che avrà inizio il giorno dopo Ferragosto. Si comincia il 16 e il Palermo è subito in campo, a Brescia. Cosenza e Catanzaro iniziano invece domenica 18. Primi turni tutti in serale, per via delle alte temperature. La 3ª giornata sarà già in infrasettimanale, 27 e 28 agosto. Di seguito giorni e orari dei quattro turni.

1ª GIORNATA

Venerdì 16 agosto 2024

ore 20.30 BRESCIA – PALERMO

Sabato 17 agosto 2024

ore 20.30 BARI – JUVE STABIA

ore 20.30 PISA – SPEZIA

ore 20.30 SALERNITANA – CITTADELLA

ore 20.30 SÜDTIROL – MODENA

Domenica 18 agosto 2024

ore 20.30 CATANZARO – SASSUOLO

ore 20.30 CESENA – CARRARESE

ore 20.30 COSENZA – CREMONESE

ore 20.30 FROSINONE – SAMPDORIA

ore 20.30 REGGIANA – MANTOVA

2ª GIORNATA

Venerdì 23 agosto 2024

ore 20.30 MODENA – BARI

Sabato 24 agosto 2024

ore 19.30 SÜDTIROL – SALERNITANA

ore 20.30 BRESCIA – CITTADELLA

ore 20.30 CREMONESE – CARRARESE

ore 20.30 PISA – PALERMO

ore 20.30 SAMPDORIA – REGGIANA

ore 20.30 SASSUOLO – CESENA

ore 20.30 SPEZIA – FROSINONE

Domenica 25 agosto 2024

ore 20.30 CATANZARO – JUVE STABIA

ore 20.30 MANTOVA – COSENZA

3ª GIORNATA

Martedì 27 agosto 2024

ore 20.30 BARI – SASSUOLO

ore 20.30 CARRARESE – SÜDTIROL

ore 20.30 CITTADELLA – PISA

ore 20.30 CREMONESE – PALERMO

ore 20.30 FROSINONE – MODENA

ore 20.30 REGGIANA – BRESCIA

ore 20.30 SALERNITANA – SAMPDORIA

Mercoledì 28 agosto 2024

ore 20.30 CESENA – CATANZARO

ore 20.30 COSENZA – SPEZIA

ore 20.30 JUVE STABIA – MANTOVA

4ª GIORNATA

Sabato 31 agosto 2024

ore 18.00 SAMPDORIA – BARI

ore 20.30 MODENA – CITTADELLA

ore 20.30 PISA – REGGIANA

ore 20.30 SASSUOLO – CREMONESE

ore 20.30 SÜDTIROL – BRESCIA

Domenica 1° settembre 2024

ore 20.30 CATANZARO – CARRARESE

ore 20.30 FROSINONE – JUVE STABIA

ore 20.30 MANTOVA – SALERNITANA

ore 20.30 PALERMO – COSENZA

ore 20.30 SPEZIA – CESENA

