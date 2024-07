Sebastian Giovinco con la maglia del Catanzaro. E i social esplodono: “firma con noi”

StrettoWeb

Sebastian Giovinco non gioca più da due anni. Ma è bastata una foto, una maglia, e i social esplodono. L’ex Juve e Parma ha infatti postato una immagine, su Instagram, con la divisa del Catanzaro. C’è il nome “Giovinco”, appunto, ma è quella del fratello Giuseppe, qualche anno fa in giallorosso. La madre dei due calciatori è originaria di Catanzaro e per questo i due stanno trascorrendo giorni di vacanza a Catanzaro Lido. I social esplodono però, dicevamo. Perché ovviamente nei commenti è pieno di tifosi giallorossi. “Firma con il Catanzaro Lido, tornerai ad alti livelli”, dice uno di questi.

Catanzaro-Chisola 3-0, Pittarello già protagonista

Dai sogni impossibili alla realtà. C’è un attaccante, arrivato da poco, che è già protagonista. Stiamo parlando di Pittarello. Il neo centravanti ha segnato una doppietta nell’amichevole vinta per 3-0 contro il Chisola. Di seguito tabellino e commento.

MARCATORI: 20’ Pompetti, 24’ e 29’ Pittarello

CATANZARO I Tempo (4-2-3-1): Dini; Situm, Scognamillo, Brighenti, Rizzo; Petriccione, Pompetti; Volpe, Curcio, Rafele; Pittarello. All. Caserta

CATANZARO II Tempo: Pigliacelli; Piras, Antonini, Krajnc, Bonini; Pontisso, Pompetti (12′ Maiolo); Brignola, Biasci, Rafele (12′ Pagano); Iemmello. All. Caserta

CHISOLA: Bruno, Gironda, De Grassi, Viano, Benedetto, Conrotto, Rosano, Di Lernia, De Riggi, Lazzaro, Marcchisone. In panchina Montiglio, Algarotti, Audisio, Costa, Luxardo, Marmo, Spanò, Pirrotta, Rizq, Solavaggione, Suazo, Mazzone, Vagnati, Kane, Leka. All. Ascoli

ARBITRO: Andrea Bortolussi di Nichelino

1 assistente: Enrico Aimar di Nichelino

2 assistente: Simone Ambrosino di Nichelino

Seconda amichevole per le Aquile nel ritiro di Morgex. Dopo la prima uscita contro il Vallorco, avversari dei giallorossi sono stati, oggi, i torinesi del Chisola, formazione che gioca nel Girone A della Serie D piemontese. La partita è finita 3 a 0 con gol di Pompetti e doppietta di Pittarello. Tutte le reti sono state realizzate nel primo tempo.

Nella ripresa il Catanzaro – che cambia 9 uomini degli undici iniziali – continua a fare la partita: colpisce due pali con Iemmello e Krajnc (deviazione del portiere sulla traversa) e va vicinissimo al gol almeno in altre cinque occasioni ma il risultato resta quello del primo tempo.

Nell’intervallo, il team manager dell’US Catanzaro, Nino Scimone, ha consegnato per conto della società una maglia al presidente della LND – FIGC e responsabile dei grandi eventi della Regione Valle d’Aosta, Marco Albarello il quale, a sua volta, ha donato un volume fotografico sulle bellezze della regione. Il tutto per sottolineare la straordinaria collaborazione tra l’US e le istituzioni locali che hanno garantito alla squadra una eccezionale accoglienza.

La campagna abbonamenti prosegue

Nuovo aggiornamento sulla campagna abbonamenti: in questa prima fase, a qualche giorno dall’apertura, sono state superate le 2 mila tessere e si viaggia a grandi passi verso le 2.500.

