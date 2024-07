Migranti, la Sea Watch: “auguriamo tutto il male a Meloni e Piantedosi”. E lei replica

StrettoWeb

Durissimo botta e risposta tra la Sea Watch e Giorgia Meloni. La ONG in una nota ha scritto: “I politici del Governo italiano Meloni e Piantedosi sono oggi in Libia per lavorare con il primo ministro della Libia Occidentale Dabaiba sulla loro politica migratoria distopica. Auguriamo loro tutto il male dal profondo del nostro cuore”.

Non si è fatta attendere la replica del Presidente del Consiglio. “La ONG Sea Watch, che non ha nulla da dire sugli scafisti che si sono arricchiti uccidendo migliaia di persone, augura a noi ‘tutto il male possibile dal profondo del cuore’ perché andiamo in Libia a confrontarci su come fermare l’immigrazione illegale creando sviluppo. Un cuore bizzarro, c’è da dire. In ogni caso, il Governo italiano continuerà a lavorare per fermare la tratta di persone, l’immigrazione clandestina e le morti in mare. Che a loro piaccia o meno”.

