Scritte offensive contro Meloni a Cosenza, le reazioni della politica

“Ieri sera a Cosenza durante i Festival di Invasioni, che si svolge grazie ai finanziamenti della Regione e quindi ai soldi di tutti i contribuenti, mentre si assisteva a un concerto è apparsa la scritta, “Meloni evapora”. Lo affermano l’on. Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di FdI alla Camera, e Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia .

“Si tratta di un fatto indecente per il quale chiediamo al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, una presa di posizione immediata. Possibilmente con le dimissioni del direttore artistico. Il video con la frase è stato proiettato sul Palazzo della Provincia, che è un’istituzione e non un partito politico. Si tratta di una volgarità grave poichè emersa durante una manifestazione patrocinata dal Comune e finanziata dalla Regione”.

Ciacco: “gravissimo il tentativo di strumentalizzazione di FDI”

“E’ grave, anzi gravissimo che un deputato ed un consigliere regionale della Calabria, rispettivamente Alfredo Antoniozzi e Luciana De Francesco, tentino la strumentalizzazione politica contro un atto grave, di offesa certamente alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, ma anche al sindaco della città Franz Caruso”.

Lo afferma il consigliere comunale Giuseppe Ciacco che prosegue: “la dignità della Meloni è pari a quella del Primo Cittadino di Cosenza e, soprattutto, la condanna contro questi episodi deve essere totale e non può avere colorazione politica. Soprattutto è un atto di arroganza inaudita chiamare in causa gli organizzatori dell’Evento che hanno posto in essere ogni atto di propria competenza per la buona e serena riuscita degli spettacoli”.

“Soprattutto le Forze dell’Ordine, immediatamente intervenute, hanno dato il massimo dell’efficienza, come d’altronde fanno sempre per la tutela della pubblica sicurezza. Aggiungo che, peraltro, le dichiarazioni dei due rappresentanti istituzionali del Parlamento e del Consiglio Regionale della Calabria di Fratelli d’Italia, giunge dopo la dura condanna del gesto di Palazzo dei Bruzi. Purtroppo lo strabismo politico rappresenta un veleno micidiale alla democrazia e, a certe latitudini, le botti di questo veleno sono, ahinoi, strapiene. Povera Calabria e povera Italia!”

