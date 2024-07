Scilla, rifiuti a bordo strada. Monta la rabbia: “lordazzi incivili. Turista straniero, ti chiediamo scusa”

StrettoWeb

Buste di rifiuti a bordo strada, quella strada che probabilmente percorrono anche i numerosi turisti che passano di lì. Da Scilla e Chianalea, dalla strada proveniente da Cannitello. Un’immagine non proprio bellissima, per nessuno. E così alcuni cittadini – arrabbiatissimi – hanno deciso di affiggere un cartello con un testo rivolto a quelli che definiscono lordazzi incivili.

Il testo del cartello

“Ora basta! Abbandono di rifiuti, siete lordazzi incivili”, si legge. “Quest’area è costantemente vigilata dai volontari del WWF, Legambiente e Rangers. Sono installate foto trappole ed ogni abuso sarà immediatamente denunciato. Intanto, caro turista straniero, ti chiediamo scusa a nome di tutti gli incivili della nostra amata terra. Ti chiediamo scusa a nome della stragrande maggioranza dei cittadini, che vedono l’abbandono di questi rifiuti come una ferita del territorio. Ti chiediamo scusa a nome degli amministratori, che non riescono a debellare questo triste fenomeno, che dura negli anni. Ti chiediamo scusa a nome delle forze dell’ordine, che non riescono ad individuare e punire questi incivili. Ti chiediamo scusa a nome dell’amministrazione stradale che lascia questa sporcizia senza intervenire. Noi cittadini onesti, ti chiediamo scusa per non sapere tutelare, difendere e valorizzare questa struggente bellezza paesaggistica”.

