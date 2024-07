Sanità Alto Jonio Cosentino: un reparto di Medicina e un’eli-superficie per Trebisacce

StrettoWeb

Buone nuove per la sanità dell’Alto Ionio Cosentino: l’ospedale G. Chidichimo di Trebisacce, un tempo punto di riferimento del comprensorio e ora ridotto all’osso, potrebbe prevedere la riapertura di uno dei reparti più importanti, quello di Medicina. A darne notizia è il consigliere regionale Pasqualina Straface, Presidente Terza Commissione Sanità, a seguito di sopralluogo nei locali del nosocomio.

“Sono lieta di annunciare – riporta Straface – che stiamo lavorando per riaprire il reparto di medicina dell’Ospedale Chidichimo e realizzare una eli-superficie per supportare le emergenze salva-vita, specialmente nelle aree interne. Durante il sopralluogo al nosocomio con il Sindaco Franco Mundo e Francesco Laviola dell’Azienda Provinciale di Cosenza, ho confermato che stiamo mantenendo gli impegni presi dal Presidente Occhiuto per garantire il diritto alla salute”.

“Ringrazio il Sindaco per la collaborazione e assicuro in qualità di presidente della commissione regionale sulla sanità la giusta sensibilità alle esigenze della comunità di Trebisacce e dell’Alto Ionio Cosentino”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.