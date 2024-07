Ryanair torna in Calabria per un altro grande annuncio: giovedì la conferenza stampa

StrettoWeb

Giovedì 11 luglio, alle ore 10.30, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, terranno una conferenza stampa per illustrare le nuove opportunità che si apriranno per la Calabria dopo la decisione della Regione di stoppare l’addizionale comunale sui passeggeri in partenza dagli scali calabresi

All’incontro con i giornalisti – che si terrà presso il dodicesimo piano della Cittadella di Catanzaro – interverrà anche Marco Franchini, amministratore unico della Sacal.

