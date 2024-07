Ryanair a Reggio Calabria, anche Cannizzaro sbeffeggia Falcomatà

StrettoWeb

“Esattamente un anno fa qualcuno si esprimeva così… E meno male che quel giorno non era un sabato, altrimenti VOLAVANO FRITTOLE”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’Onorevole Francesco Cannizzaro relativamente al post pubblicato un anno fa dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino faceva propaganda politica e assicurava che Ryanair non sarebbe arrivata in città e invece oggi viene sbeffeggiato per quelle sue parole.

L’esponente del Pd accusava il centrodestra di raccontare frottole e assicurava che la compagnia non sarebbe arrivata a Reggio cosa invece non vera in quanto da marzo Ryanair sta collegando la città calabrese dello Stretto con 8 destinazioni nazionali ed internazionali, che diventeranno 13 a partire da ottobre.

