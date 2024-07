Ritorna al Castello il “Milazzo Chamber Music Festival 2024”

StrettoWeb

Il 15 e 16 luglio la grande musica classica da camera ritorna al Castello di Milazzo con la settima edizione di “Milazzo Chamber Music Festival – Festival di musica da camera”, promosso dall’Associazione Culturale Euterpe, con il patrocinio del Comune. Dopo lo straordinario successo di pubblico e di critica dell’edizione 2023, il Bastione Santa Maria si conferma location acusticamente ideale ad ospitare i concerti di musica classica, inseriti nella programmazione “Milazzo Estate 2024”.

Ad esibirsi musicisti di fama internazionale, tra cui diverse eccellenze del territorio siciliano: il pianista milazzese Salvatore Gitto, Direttore Artistico del Festival; il clarinettista Salvatore Passalacqua e il cornista palermitano Gabriele Amarù, entrambi musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai; la violinista franco-armena Saténik Khourdoïan, spalla dell’Orchestre Symphonique de la Monnaie di Bruxelles; la pianista Barbara Panzarella, camerista di esperienza internazionale; il violoncellista Matteo Parisi, componente del prestigioso Quartetto Felix. Non mancherà la musica contemporanea con l’esecuzione in prima assoluta del brano “Alas” del compositore romano Marco Sinopoli; come nell’edizione precedente verrà inoltre dato spazio ai talenti del nostro territorio: i pianisti Mario Cuva e Alessandro Spanò omaggeranno il compositore francese Gabriel Fauré nel centenario della morte.

Il 15 luglio il Festival si aprirà con l’esecuzione del Trio in si bemolle maggiore op. 274 per pianoforte, corno e clarinetto di Carl Reinecke, importante compositore esponente del romanticismo tedesco; a seguire la celebre Dolly Suite op. 56 di Gabriel Faurè per pianoforte a quattro mani eseguita dai giovani Mario Cuva e Alessandro Spanò; Alas di Marco Sinopoli, per pianoforte a quattro mani, violino, violoncello, clarinetto e corno; per finire il virtuosistico e seducente Trio di Nino Rota per clarinetto, violoncello e pianoforte.

Il 16 luglio ascolteremo nella prima parte le sonorità impressionistiche di Der Wind di Franz Schrecker (per violino, violoncello, clarinetto, corno e pianoforte), della Villanelle per corno e pianoforte di Paul Dukas, e della celebre Sonata L 148 per violino e pianoforte di Claude Debussy; la seconda parte del concerto sarà incentrata sul poetico, malinconico e sereno Trio Dumky op. 90 (violino, violoncello e pianoforte) di Anonìn Dvoràk.

L’evento è sostenuto dai soci di Euterpe e da diverse aziende del comprensorio milazzese. L’ingresso ai concerti è libero.

“Milazzo Chamber Music Festival” è tappa di “Euterpe Eolie Festival”, l’ampia programmazione estiva dell’Associazione Culturale Euterpe che dal 2014 promuove iniziative culturali nel territorio siciliano e alle Isole Eolie. Nel decennale della fondazione dell’Associazione, gli appuntamenti di Euterpe del 2024 proseguiranno con la rassegna “Spartiti per le Eolie” sull’Isola di Lipari (17/18 luglio) e con “Armonie dell’Isola” a Santa Marina Salina (20/21 luglio).

