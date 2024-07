Ripepi: “Reggio, Reggina, Inchiesta Ducale e programma estivo? Che disastro! E si offendono pure…”

StrettoWeb

Tornano le consuete dirette del Consigliere Massimo Ripepi, che ha affrontato diversi argomenti dell’attuali di Reggio Calabria: l’Inchiesta Ducale, il Sindaco, l’Estate Reggina. “Siamo in una situazione di disastro totale, Reggio e la Reggina. Stanno avvenendo cose inenarrabili. Mi dicevano che il Sindaco sia andato con la moglie a vedere il concerto degli 883 a Messina. Cose da pazzi. Non perché non possa andare, ma forse è andato perché voleva aumentare la conurbazione con una città morta, la nostra. C’è il mortorio totale in città, non c’è nessuno e non era mai successo”.

Un passaggio sull’inchiesta Ducale: “io so come ci si può sentire, perché ci sono passato. Guai a dire che uno che è indagato è colpevole. Premesso questo, dico che se ci fosse stato il Centro Destra in questa situazione, sarebbero venuti gli elicotteri. In questi casi ci sono delle intercettazioni, fatti oggettivi, che sono gravissimi. Dimissioni? Le mie sono già dal notaio, appena ce ne sono altri 16 il Comune cade. Non facciamo sceneggiate o prese per il culo”.

Non poteva mancare l’argomento Reggina: “Falcomatà fa la conferenza con Ballarino, non so cosa il Sindaco volesse dimostrare. L’Amministrazione è fuori binario. Di Brunetti avevo un minimo di stima, ma ora sta debordando. In Consiglio mi avevano detto che non si poteva parlare della Reggina, però poi fanno la conferenza insieme. E il Sindaco cosa c’entra con la Reggina? Falcomatà ha parlato di investitori per mesi, ma in conferenza ha detto che è una ricostruzione giornalistica. Ora in tanti se ne stanno rendendo conto, anche tra altri giornalisti seri. E’ stata aperta la campagna abbonamenti, ma per cosa? Il Siracusa sta facendo una grande squadra. Noi saremo la seconda o terza”.

Altro delicato argomento è quello dell’Estate Reggina. Ripepi punzecchia l’Assessore Lanucara, “che fa politica da qualche giorno e dice che il problema non è politico, ma burocratico. Il programma non esiste e Lanucara non mi parla. Non ha mai fatto politica, arriva in un Assessorato che ancora non conosce e già sa tutto. Poi si offende pure, ma a me non interessa, io non ho bisogno di amici per avere favorini in cambio. Vi ricordate a Natale scorso? E i dehors di due anni fa? E poi gestiscono la Reggina con compare e commare”, continua Ripepi che, accompagnato in auto da un’altra persona, fa un giro per le vie del centro, filmando cantieri aperti, nastri rossi di lavori abbandonati e non solo”.

“Il Sindaco, anziché dimettersi e liberare la città da questa cappa, non si vuole dimettere. E’ colpevole? No. Ma se c’è una cosa che manda in difficoltà la città, un Sindaco si dimette. Perché non lo faccio io? Perché non concludo niente, in quanto entrerebbe la prima dei non eletti. Servono le dimissioni di 17 Consiglieri nello stesso secondo”.

