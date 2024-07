Rifiuti in Sicilia, Giuseppe Lombardo (ScN): “nuova chiusura dell’impianto inaccettabile”

StrettoWeb

“L’impianto di gestione rifiuti ha chiuso nuovamente, lasciando più della metà dei comuni della Sicilia in una situazione critica. Questa ennesima chiusura conferma l’incapacità e la gestione fallimentare del settore”, è quanto afferma il deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo.

“Chiediamo le dimissioni immediate dell’Assessore Regionale ai Rifiuti, Di Mauro, e dell’Assessore all’Ambiente, Pagana. La loro gestione da principianti allo sbaraglio è la causa di questa crisi. Non si possono lasciare i comuni siciliani alla mercé di un gestore di un impianto che, a causa della complicità di un sistema malato, continua a influenzare negativamente il sistema dei rifiuti in Sicilia“, rimarca Lombardo. “Il Presidente Schifani deve trarre le conseguenze di questa situazione e dimettersi insieme ai suoi assessori”, conclude Lombardo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.