ReggioRavagnese: presentati obiettivi, programmi e nuovo organigramma | NOMI

Nuova stagione per la ReggioRavagnese, una delle società più longeve del panorama dilettantistico reggino. Il club si prepara ad affrontare un altro campionato di Eccellenza e questo pomeriggio, al Calajunco – in Via Marina a Reggio Calabria – ha presentato il nuovo staff dirigenziale, gli obiettivi e i programmi.

L’organigramma

Di seguito l’organigramma societario:

PRESIDENTI

Bruno Leo

Domenico Cilione

Stefano De Felice

Nello Violante

VICE PRESIDENTI

Francesco Giunta

Francesco Vena

Pietro Minniti

Nicola Sapone

DIRETTORE GENERALE

Francesco Sconti

DIRETTORE SPORTIVO

Giuseppe Misiti

DIRETTORE TECNICO

Sandro Criaco

TEAM MANAGER

Antonio Cormaci

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE

Davide Idà

MEDICO SOCIALE

Giuseppe Meliadò

ADDETTO STAMPA

Rocco Calandruccio

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI

Domenico Pannuti

Antonio Loi

RAPPORTI CON ALTRE SOCIETA’

Angelo Cuzzola

ADDETTO AGLI ARBITRI

Mirko Cacurri

ALTRI SOCI

Marco Ielo

Pasqualino Chilà

Antonio Saraceno

Carmelo Toscano

Domenico Marra

CONSIGLIERI

Riccardo Marra

Michele Nucera

Lucianò Pilo

Le interviste

Di seguito le interviste ad alcuni dirigenti, intercettati a margine della conferenza stampa.

Le parole del Presidente Bruno Leo

Il Direttore generale Francesco Sconti

Il Direttore sportivo Giuseppe Misiti

Il Vicepresidente Francesco Giunta

