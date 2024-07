ReggioRavagnese, arriva anche la conferma di Pannuti

StrettoWeb

La ReggioRavagnese “è lieta di poter contare anche per la prossima stagione sulle prestazioni del giovane centrocampista, Ferdinando Pannuti. Giocatore di notevole qualità e duttile tatticamente, dimostrando di essere un perno fondamentale del nostro centrocampo. Per il terzo anno consecutivo, il nostro Ferdinando è pronto a lottare per i nostri colori, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi”. Così in una nota il club reggino comunica altre conferme, dopo quelle di Foti e Cordova.

Le parole del giocatore: “Sono felicissimo e onorato di far parte nuovamente di questa squadra alla quale sono molto legato. Non vedo l’ora di scendere in campo per questa maglia che negli ultimi due anni ho già imparato ad amare. Sono convinto che nella nuova stagione ci toglieremo tante soddisfazioni e sono pronto a dare il massimo”.

