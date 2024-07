A Reggio i più giovani velisti calabresi: ci sarà la selezione Optimist per i Campionati Italiani

StrettoWeb

Reggio Calabria sarà, nei giorni 6 e 7 luglio, il palcoscenico su cui si daranno battaglia i più giovani velisti della Calabria in una selezione che vedrà i veri campioni del presente e del futuro. La classe è l’Optimist, saranno una trentina i partecipanti che hanno già disputato una prima prova nelle acqua di Crotone e il Circolo Velico Reggio è la società organizzatrice con la collaborazione delle altre società cittadine. La Federazione Italiana Vela conta moltissimo su questa classe giovanile tant’è che in tutta Italia sono centinaia i partecipanti alla selezione per prendere parte ai Campionati Italiani che si svolgeranno a Genova dal 28 e 2 settembre.

La regata corona un mese di attività veliche in tutta la Regione con la voglia di estate e cresce il desiderio di mare e di vela confortate dai numeri delle scuole e dei Campus che aumentano ogni anno. L’agonismo è importante, come importante è la formazione, per avvicinare i giovanissimi alla passione per la vela in una regione peninsulare che ha centinaia di chilometri di costa e questo obiettivo è stato raggiunto con l’impegno di una matura classe dirigente sportiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.