Reggio, tutto pronto per la Coppa Calabria 2024 di Calcio da Tavolo

Il Porto Bolaro Shopping Center sarà l’affascinante cornice della terza edizione della Coppa Calabria di Calcio da Tavolo. La prestigiosa competizione a squadre, organizzata quest’anno dal Subbuteo Club Reggio Calabria sotto l’egida della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) e del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), si disputerà domenica 7 luglio, dalle ore 9.30 alle 18.00, nello spazio antistante “Mediaworld”, all’interno del Centro Commerciale sito a San Leo di Reggio Calabria.

Il torneo è stato inserito nel novero delle iniziative previste dal ricco calendario estivo dello stesso Shopping Center, che ha sposato con entusiasmo questa manifestazione sportiva offrendo un ampio spazio, all’interno della propria struttura, agli atleti delle compagini calabresi del calcio in miniatura.

Le squadre partecipanti

Le squadre partecipanti all’edizione 2024 della Coppa Calabria di Calcio da Tavolo saranno sette: l’AS Cosenza, il Bruzia D086, il CRUC Cosenza, il CT Paola, il Catanzaro, il SC Reggio Calabria ed il Rhegion. La squadra detentrice del titolo è l’AS Cosenza, che ha già vinto le prime due edizioni e che, in caso di ulteriore successo anche quest’anno, conquisterà definitivamente il bellissimo trofeo in palio.

Le competizioni a squadre di Calcio da Tavolo

Le sfide delle competizioni a squadre del Calcio da Tavolo prevedono uno scontro contemporaneo su quattro campi diversi di due formazioni formate da quattro giocatori, con il computo del risultato finale molto simile a quello della Coppa Davis di tennis e quindi determinato dalle eventuali vittorie sul singolo campo di gioco. Nelle fasi ad eliminazione diretta, in caso di parità, si effettuerà il conteggio dei gol effettivi segnati sui campi di gioco. In caso di ulteriore parità, si procederà con il tempo supplementare, dove vincerà la squadra che segnerà per prima su uno dei quattro campi (Sudden Death).

