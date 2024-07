Reggio Calabria, validata la progettazione del nuovo auditorium Calipari

StrettoWeb

Sarà presto sottoscritta la convenzione tra il Consiglio regionale della Calabria e la Regione Puglia, attraverso cui quest’ultima, tramite la propria Agenzia regionale ASSET, provvederà, come previsto dal codice dei contratti pubblici Dlgs 36 / 2023, alla procedura di validazione sia del progetto di fattibilità tecnico-economica che del progetto esecutivo per la costruzione del nuovo Auditorium Calipari.

Per il Consiglio regionale a firmare l’accordo – il cui schema è stato redatto e proposto dal dirigente del Settore Tecnico architetto Gianmarco Plastino – sarà il presidente Filippo Mancuso, secondo cui: “la convenzione è un esempio di attuazione dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, attraverso la sinergia e lo scambio di best practices fra soggetti pubblici. Da un lato, viene privilegiata l’ eccellenza di una Regione meridionale che dispone di un’agenzia certificata nel rispetto della normativa comunitaria sulla verifica dei progetti delle grandi opere. Dall’altro, il Consiglio regionale risparmierà preziose risorse finanziarie, poiché la convenzione non prevede alcun corrispettivo se non il rimborso dei costi”.

Aggiunge Mancuso: “va dunque avanti l’impegno finalizzato a restituita alla Calabria e alla città di Reggio un’ importante struttura a seguito del crollo della copertura avvenuto nel luglio 2020. E’ prevista la realizzazione di una sala polifunzionale idonea a ospitare 640 spettatori e 12 oratori, un foyer all’interno di una superficie complessiva pari a 1.210 metri quadri. Un progetto basato sui più avanzati criteri architettonici, tecnologici di fruibilità e di sostenibilità”.

