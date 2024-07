Reggio Calabria: tutto pronto per “I Tesori del Mediterraneo”, che intanto “spuntano” su Sky Sport

StrettoWeb

Procedono a grandi passi i preparativi per la nuova edizione, la IXX, de “I Tesori del Mediterraneo”. La manifestazione internazionale si terrà sul lungomare di Reggio Calabria dal 30 luglio al 4 agosto. E c’è grande attesa per conoscere gli ospiti di quest’anno. Persone e personaggi che calcheranno il palcoscenico dell’Arena dello Stretto, in questa calda estate 2024, tra cantanti, presentatori, showman, influencer, autorità appartenenti al mondo delle istituzioni e della cultura, civili e militari, che nel corso di tutti gli eventi che si susseguiranno per 6 giorni all’interno dei Tesori.

L’entusiasmo è palpabile per la manifestazione, ormai istituzionalizzata dalla Città Metropolitana per il suo alto valore culturale e perché riesce a promuovere il nostro territorio valorizzandone ogni aspetto dal punto di vista paesaggistico, storico, archeologico, artistico, enogastronomico e sociale. Un’estate ricca di eventi ed emozioni che proiettano Reggio in una dimensione nazionale, mostrando a tutta l’Italia il meglio di ciò che il nostro territorio può offrire. E’ il caso della settimana di Calciomercato che, attraverso le straordinarie immagini di Sky, è riuscita a mettere in grande evidenza le nostre eccellenze. Una di queste I tesori del Mediterraneo, proprio per la sua alta valenza, attraverso il collegamento con l’organizzatrice, Natalia Spanò, dal Castello Aragonese.

Grazie all’intuizione del Sindaco Giuseppe Falcomatà, la MetroCity è riuscita, nel contesto di una incantevole Reggio Calabria, a dare ancora più risalto alla manifestazione, già conosciuta ad ogni latitudine dello Stivale, grazie soprattutto alla Regata del mediterraneo che porta in riva allo Stretto equipaggi di tutt’Italia. Città Metropolitana di Reggio Calabria, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Siggiewi Malta, Comune di Civitavecchia, Rowing Club Marzamemi, Cus Bari Uniba, Cus Palermo, Il Palio Città di Taranto, Lega Navale sezione Brindisi. Sono le squadre che prenderanno parte a questa nuova edizione della competizione tra le più suggestive d’Italia, vogando nello specchio d’acqua antistante il Lungomare reggino.

Un vero e proprio attrattore che porta in riva allo Stretto tantissimi ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo di caratura nazionale.

E per questa edizione, come ogni anno, sono previste interessanti novità che verranno illustrate nel corso della conferenza stampa che si terrà il 30 luglio, alle ore 10 e 30, nel Salone dei Lampadari del Comune di Reggio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.