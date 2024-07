Reggio Calabria, la statua di Athena illuminata grazie all’evento di Sky | FOTO

StrettoWeb

Reggio Calabria in questi giorni è teatro di importanti eventi come la presenza della squadra di “Sky Calciomercato – L’Originale” all’Arena dello Stretto. Grazie all’accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal 15 al 19 di luglio, la redazione capitanata da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna sta trasmettendo in diretta ogni sera dal Lungomare Falcomatà.

Questo evento ha anche dato una nuova veste alla statua di Athena presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” in quanto la stessa è illuminata come neanche il Comune aveva mai fatto, attirando l’attenzione dei turisti che si fermano mentre passeggiano in via Marina, per scattarsi le foto proprio davanti al monumento bronzeo di notevole importanza storica e culturale situato a Reggio Calabria.

