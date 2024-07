Reggio Calabria sotto shock, 59enne molto noto trovato morto in spiaggia | NOME e DETTAGLI

StrettoWeb

Risveglio shock questa mattina a Reggio Calabria nella zona nord della città. Un uomo, Demetrio Errigo è stato trovato morto sulla spiaggia di Gallico. Errigo era molto conosciuto in città in quanto era un grande sportivo appassionato di ciclismo. A bordo della sua bicicletta percorreva chilometri quotidianamente ed era atleticamente sanissimo, tanto che non dimostrava l’età che aveva cioè 59 anni. Per tanti anni ha avuto una palestra a Gallico, la California Club, dove era personalmente istruttore di spinning.

Questa mattina Errigo è deceduto proprio mentre stava correndo sulla spiaggia di Gallico stroncato da un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i soccorritori del 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Grande sgomento in città per l’ennesima vita improvvisamente strappata alla comunità in modo prematuro. Errigo era molto famoso, conosciuto e stimato e questa tragedia sta scuotendo la vita di tantissime persone che lo apprezzavano e gli volevano bene. Errigo lascia la moglie e due figlie.

Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti su Facebook:

Potrei capire una malattia,ma un grande sportivo come te che va via così,non riesco ad accettarlo!

Sono seriamente sconvolto. Ciao Demetrio Errigo

Non mi scrivete in privato,non rispondo.

Bello mio R.I.P.

Quante serate insieme,palestra,ultimamente con i tuoi ortaggi buonissimi. La comunità dovrebbe sapere cosa è successo.

Questo non ce lo dovevi fare… mi hai spezzato il cuore 💔

ma perchè dico io , sempre le persone buone …

Adesso viaggia nel paradiso con la tua mountain bike !

Ciao Demetrio Errigo!🖤

I componenti tutti il Gruppo Teatrale Don Demetrio Sergi, profondamente commossi, stringono in un forte abbraccio la famiglia ERRIGO per l’ immane tragedia che l’ha intimamente colpita per la dipartita del caro DEMETRIO. Avvisiamo, inoltre, che la commedia in programma stasera è temporaneamente rimandata a data da destinarsi.

