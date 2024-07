Reggio Calabria, siccità sempre più grave: il Prefetto annuncia una stretta, via a controlli contro gli sprechi

StrettoWeb

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro ha parlato della crisi idrica in città. Il Prefetto ha affermato: “l’emergenza idrica stagionalmente è un problema non soltanto di questa città ma anche di altri comuni e regioni. Sicuramente l’andamento climatico non ha avvantaggiato le risorse idriche ma ci sono anche problemi strutturali di carattere emergenziale che vanno risolti con interventi a più lunga scadenza“.

“Abbiamo fatto il punto della situazione nel quale si è cercato di trovare delle soluzioni che possono alleviare i disagi ai cittadini, alle imprese, alle aziende e a tutti e quindi trovare soluzioni che possano essere messe in campo immediatamente. Chiaramente Sorical ha messo in campo una serie di attività per bypassare alcuni problemi tecnici che possono dare un aiuto ad implementare quelle che sono le risorse idriche e nel giro di una decina di giorni questi interventi dovrebbero concludersi”.

“Ovviamente è stato potenziato tutto il discorso dell’approvvigionamento con le autobotti che chiaramente non possono risolvere il problema di tutta la città contemporaneamente ma sono stati attivati servizi di autobotti implementando i turni e la presenza con un accordo tra Comune e Sorical per alleviare le situazioni di emergenza. Si è parlato anche di eventuali ordinanze che il sindaco potrà fare per limitare l’uso in alcuni settori dell’acqua per garantire la fruibilità a tutta la cittadinanza e una serie di interventi che comportano anche una serie di controlli mirati che verranno fatti sull’utilizzo o non osservanza di alcune ordinanze”.

“E’ chiaro che questo è un alleviare e che ci saranno, come ha annunciato Sorical, degli interventi strutturali che hanno già dei finanziamenti ma che richiedono un’analisi di tutto il sistema più complesso e verrà fatto. Ci siamo dati il tempo di una settimana per monitorare l’effetto che questi primi interventi possono avere sulla cittadinanza. Chiaramente noi richiamiamo alla sensibilità di tutti i cittadini che in un momento di difficoltà, ognuno faccia un piccolo sacrificio e lavi meno la macchina per dirla banalmente ma richiedo un utilizzo dell’acqua in maniera più oculata. Invitiamo i cittadini a venirci incontro e una responsabilità nell’utilizzo dell’acqua affinchè tutti ne possano usufruire”.

