Reggio Calabria senz’acqua, cosa sta facendo il Comune? Le ultime novità svelate dal Consigliere Barreca

Nuovo Consiglio Comunale oggi, 22 luglio, a Reggio Calabria. Presso l’Aula Battaglia, l’Assemblea in seconda convocazione, con la discussione di diversi argomenti all’ordine del giorno. Nel corso dei preliminari, a prendersi la scena sono stati il problema idrico e quello dei rifiuti, introdotti dal Consigliere Demetrio Marino: “costituire un tavolo permanente per cercare di risolvere i problemi urgenti dell’acqua. Con chi? Con Calabria Verde, Consorzio di Bonifica, Sorical, Prefettura, Protezione Civile. La gente chiede soluzioni a breve termine, che non può essere il servizio di autobotte, e un impegno economico per nuovi impianti di acquedotto”.

Sul problema idrico ha immediatamente risposto il Consigliere Barreca: “questa mattina c’è già stato un tavolo tecnico. Quindi quanto lei chiede è già in atto. Domani abbiamo un ulteriore incontro con Sorical. Per fortuna il Comune ha avuto la fortuna di dotarsi di altre due autobotti”.

