Reggio Calabria, Santa Caterina in protesta: degrado e abbandono, “siamo stanchi e incazzati”

StrettoWeb

Santa Caterina scende in piazza. Il quartiere di Reggio Calabria è stanco del degrado e dell’abbandono presente e per questo ha deciso di protestare in maniera pacifica e civile. I cittadini hanno chiesto agli amministratori “una maggiore e incisiva presenza per la soluzione dei tanti, gravi e irrisolti problemi che affliggono il quartiere”, di fronte a quelle che sono “forme ‘legalizzate’ di mancata gestione della cosa pubblica, tendenti al mancato riconoscimento dei più elementari diritti degni di un vivere civile”.

Simbolo del degrado una pedana dismessa e danneggiata della villetta cittadini, ma anche numerose recinzioni a segnalare pericolosità. “I cittadini sono stanchi, delusi e incazzati”, recita uno striscione eloquente. A margine della manifestazione, StrettoWeb ha intercettato Giuseppe Serranò, Presidente di “Noi per Santa Caterina”: “dopo tante richieste siamo stati ricevuti a Palazzo San Giorgio, dove abbiamo riportato le nostre criticità, in particolar modo quello della villetta”, ha detto. “Basta vedere le panchine pericolose, il pavimento ridotto ai minimi termini, tanto che le persone cadono giornalmente e sono costrette a finire al Pronto Soccorso. Io alzo a lui il cartellino rosso e, al di là di dirci che siamo bravi e belli, non ha fatto nulla. Non ce la facciamo più, chiediamo al Comune che ci dia l’autorizzazione a procedere a rimuovere il camminamento a nostre spese. La situazione è critica. Questa Amministrazione sta latitando”.

Il Presidente di “Noi per Santa Caterina” Giuseppe Serranò: "al Sindaco cartellino rosso"

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.