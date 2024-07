Reggio Calabria, Santa Caterina non ci sta e annuncia protesta: “quartiere in degrado e abbandono”

StrettoWeb

L’associazione “Noi per Santa Caterina” comunica che “oggi, martedì 9 luglio, alle ore 19.00, si terrà, presso la villetta Sant’Ambrogio nel quartiere Santa Caterina, un raduno di protesta pacifica e civile, per manifestare il forte dissenso dei cittadini riguardo lo stato di degrado e di abbandono in cui versa il quartiere”.

“Ancora una volta, così facendo – si legge – i cittadini richiamano gli amministratori ad una maggiore e incisiva presenza per la soluzione dei tanti, gravi e irrisolti problemi che affliggono il quartiere. La cittadinanza tutta è invitata a fare sentire la propria voce, non restando silente di fronte a forme ‘legalizzate’ di mancata gestione della cosa pubblica, tendenti al mancato riconoscimento dei più elementari diritti degni di un vivere civile”.

