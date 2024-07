Reggio Calabria, successo del saggio-spettacolo del centro studio danza

StrettoWeb

Ennesimo successo del “Centro Studio Danza” diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi che si conferma essere garanzia di qualità, professionalità, competenza, ma soprattutto di passione, affiatamento, complicità, unione e sentimento. Sì perché quello a cui ha assistito il pubblico non è stato un semplice saggio di fine anno, ma uno spettacolo d’arte a 360 gradi che ha coinvolto, appassionato ed emozionato, incorniciato dalla bellezza di un teatro gremito che non si è risparmiato in applausi per esprimere la propria ammirazione.

Su ideazione della direttrice prof.ssa Gabriella Cutrupi, il “Centro Studio Danza” ha presentato “Il meraviglioso mondo di Dorothy”, liberamente tratto da “The Wonderful Wizard of Oz”di Frank Baum. La storia è dunque conosciuta da tutti, dai grandi e dai piccini, ma l’artisticità della rivisitazione e rappresentazione racchiude e sprigiona al tempo stesso tutta la complessità, la completezza e la profondità dell’arte che spazia dal teatro alla danza. Le allieve hanno dato prova di saper gestire le scene, interpretando i vari ruoli della storia, ora recitando ora danzando: danza classica, modern, social, danza aerea, teatrodanza, break dance, hip hop, laboratorio coreografico in un susseguirsi di emozioni, di luci, di colori, di danza e soprattutto di emozioni, le vere e grandi protagoniste di tutto lo spettacolo.

Il valore delle emozioni è in effetti il segreto della vita: questa storia ce lo insegna, l’arte ce lo insegna e gli allievi del “Centro Studio Danza” lo hanno “interpretato” così da arrivare forte nell’anima di ogni singolo spettatore. La storia ci lascia un messaggio: la capacità di credere in se stessi, di valorizzare le proprie abilità, ma anche l’enorme importanza che ha l’amicizia e l’affrontare le difficoltà insieme. Ci racconta dunque che, in realtà, le qualità per affrontare le sfide della vita risiedono già dentro di noi e la danza è sicuramente il tramite migliore per prenderne consapevolezza e riuscire ad esternarle.

E a suggellarne l’importanza anche il commento a caldo, ai nostri microfoni, della direttrice prof.ssa Gabriella Cutrupi : “sono molto contenta e fiera del lavoro dei miei allievi e di questa serata, ma quello che mi ha commosso è stata la coesione, l’affetto, la vicinanza e l’aiuto reciproco. Sono stati tutti veramente bravissimi: gli interpreti e i coreografi, i danzatori e gli attori, tutto il gruppo dei danzatori. Stasera ho respirato un’aria ricca di entusiasmo. Ma ciò che mi ha fatto colmare il cuore di gioia è stata la passione che hanno messo in ogni azione; non solo nel ballare, ma nell’accudire le bimbe, nel seguire le scene, nell’organizzare i camerini. Grazie di cuore a tutti!”

Una serata di danza, di arte, che anche e ancor di più ha visto un finale emozionante e suggestivo sia coreograficamente che tecnicamente poiché la direttrice Cutrupi ha personalmente consegnato l’attestato per istruttore di danza di primo livello a quattro sue allieve: Francesca Carbone, Francesca Melasi, Adriana Porcino, Diana Ripepi.

Una scuola dunque, il “Centro Studio Danza”, che permette ai suoi allievi di crescere professionalmente ed umanamente, permettendo loro di realizzare molti dei loro sogni e che la nostra città è orgogliosa di ospitarla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.