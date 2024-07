Reggio Calabria, i ragazzi del Circolo del Tennis Polimeni protagonisti al Master Kinder di Roma

StrettoWeb

Massiccia presenza degli allievi del Circolo Tennis Rocco Polimeni al Master finale Kinder dedicato ai piccoli tennisti; ben 4 i ragazzi del Circolo reggino che si sono qualificati ai diversi tabelloni principali: Giulia De Marco Under 12 femminile, Michele Romeo Under 9 maschile, Elena Cilione e Morena Raimondo Under 9 femminile.

In particolare, la piccola Morena ha raggiunto la finale del torneo, classificandosi, quindi, al secondo posto nazionale.

Altro straordinario risultato per la Scuola Tennis del Circolo Polimeni, guidata dal Direttore Sportivo Emilio Cozzupoli e dal Direttore Tecnico Nunzio Di Pietro divenuta, ormai, una vera e propria “cantera” del tennis calabrese e non solo.

